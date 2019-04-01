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Зеленскому предрекают поражение на выборах 

News.ru 43 минуты назад
Фото: Sergey/www.imago-images.de/Global Look Press
Владимир Зеленский и Пётр Порошенко пройдут в второй тур президентских выборов на Украине, но итоговую победу одержит действующий глава государства, рассказал замдиректора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин. Он уверен, что следующий этап состоится, так как ни один из кандидатов не наберёт более половины голосов.
Разница будет довольно значительная, но меньше, чем давали социологические прогнозы. Потому что у Зеленского много молодежи, а они не любят ходить на выборы, — цитирует заявление своего собеседника «360».
По его мнению, если руководящий пост в Незалежной займёт шоумен, то позиция Киева по отношению к России кардинально не изменится. Зеленский тоже собирается вернуть Крым и Донбасс.
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов также прогнозирует победу Порошенко, но, по его мнению, телеведущий получит должность в парламенте.
Украина — парламентско-президентская республика, поэтому важнее, кто контролирует парламент. И в этом смысле 30-40%, большая фракция, будет у партии, которую возглавит Зеленский, — поделился мнением руководитель учреждения.
31 марта 2019 года стартовали выборы украинского президента. Около 30 тысяч участков для голосования открылись по всей стране. Они будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. В списке избирателей значились фамилии 29 млн граждан.
Ранее News.ru сообщал, что украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов. Инцидент зафиксировали в Херсонской области.
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В мире , Украина , Алексей Мартынов , Владимир Жарихин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Институт стран СНГ
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