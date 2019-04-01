Зеленскому предрекают поражение на выборах

Разница будет довольно значительная, но меньше, чем давали социологические прогнозы. Потому что у Зеленского много молодежи, а они не любят ходить на выборы, — цитирует заявление своего собеседника «360».

По его мнению, если руководящий пост в Незалежной займёт шоумен, то позиция Киева по отношению к России кардинально не изменится. Зеленский тоже собирается вернуть Крым и Донбасс.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов также прогнозирует победу Порошенко, но, по его мнению, телеведущий получит должность в парламенте.

Украина — парламентско-президентская республика, поэтому важнее, кто контролирует парламент. И в этом смысле 30-40%, большая фракция, будет у партии, которую возглавит Зеленский, — поделился мнением руководитель учреждения.

31 марта 2019 года стартовали выборы украинского президента. Около 30 тысяч участков для голосования открылись по всей стране. Они будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. В списке избирателей значились фамилии 29 млн граждан.

Ранее News.ru сообщал, что украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов. Инцидент зафиксировали в Херсонской области.