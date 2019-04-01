«Станет унылым президентом»: Пореченков осадил Зеленского

Актер Михаил Пореченков прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» слова кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, который назвал его «идиотом» вместе со сценаристом Иваном Охлобыстиным после публикации шуточных видеороликов, в которых российские деятели кино обратились к зрителям в его поддержку.

«Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдет, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!» — сказал Пореченков.

Видеообращения, о которых идет речь, были выложены Пореченковым и Охлобыстиным на видеосервисе YouTube 29 марта, накануне президентских выборов на Украине. В видеороликах они заявили о том, что поддерживают Зеленского «из-за корпоративной этики», и пообещали, что «обсудят выдвижение» с российским писателем Захаром Прилепиным, который принимал участие в боях в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Пореченков заявил о желании занять пост министра обороны в будущей администрации Зеленского, а отстраненный от служения в РПЦ по собственному желанию Охлобыстин сказал, что хотел бы стать патриархом. При этом мужчины выкрикивали лозунги «Крым наш!», «Все наше» и «Только Зеленский!». Они также заявили, что в случае победы на выборах Зеленский «будет им должен».

«Вот Володька сейчас выиграет, он же нам за помощь в выборах должен предложить благодарность?» — спросил Пореченков. «Да. Человек он широкий», — ответил ему Охлобыстин.

После публикации этих видеороликов сам Зеленский признался, что не понимает целей россиян, и высказал предположение, что они могли принять участие в съемке подобного материала за определенное вознаграждение. Самих Охлобыстина и Пореченкова он назвал «идиотами».

«Идиоты. Зачем они это вообще сделали?» — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Говоря о своих планах на случай неудачи в борьбе за пост главы государства, Зеленский отметил, что не будет считать проигрышем свое поражение. Он пояснил, что в его случае неудачный результат станет лишь «попыткой».

«Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг», — сказал он.

Лидер «Студии Квартал 95» также заверил в том, что не останется без политической деятельности в случае проигрыша на президентских выборах.

«Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — добавил он.

В 20.00 закрылись избирательные участки на территории страны. Идет подсчет голосов. В соответствии с первыми опубликованными украинской Центральной избирательной комиссией данными о результатах выборов президента по итогам подсчета 0,17% протоколов, большинство голосов — 24,76% (1314 избирателей) было отдано действующему президенту страны Петру Порошенко

Зеленский расположился следом за ним с 23,6% голосов (1252 избирателя). Третьей стала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 17,07% голосов (906 избирателей).

При этом, по данным национального экзитпола, Зеленский лидирует по числу проголосовавших с 30,4% избирателей и вместе с Порошенко, за которого свои голоса отдали 17,8% избирателей, должен будет пройти во второй тур выборов.

Михаил Пореченков посещал ДНР в 2014 году в рамках продвижения фильма «Поддубный». В ходе его поездки в сети был опубликован видеоролик, вызвавший возмущение правоохранительных структур Украины. На нем российский актер стрелял из крупнокалиберного пулемета в аэропорту Донецка.

«Сегодня же следователи обратятся в суд и, убежден, Пореченков будет объявлен в розыск с санкцией — арест. Неизбежно будет подключение к розыску и Интерпола», — написал в своем фейсбуке министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В 2015 году руководство Службы безопасности Украины объявило в розыск Михаила Пореченкова в соответствии с ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт или угроза его совершения).

Фильмы, в создании которых принимал участие Иван Охлобыстин, были запрещены на Украине после того, как он выразил свою поддержку войскам ЛНР и ДНР во время визита в Донецк.