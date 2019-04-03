«Мёртвые души» проголосовали за Порошенко в Донецкой области

Жительница Донецкой области Карина Подопригова рассказала о голосовавших за Петра Порошенко «Мёртвых душах».

Она заметила, что чем ближе голосование к линии военных действий в Донбассе, тем больше «голосующих» за действующего президента Украины

Эта тенденция показалась активной гражданке подозрительной, но особое внимание привлёк один из избирательных участков в 45-м округе Донецкой области, который включает в себя поселки Пески, Лозовое, Водяное, село Северное.

Женщина выяснила, что посёлок Пески был уничтожен во время военной операции Киева, и по состоянию на 2015 год там оставалось лишь 13 мирных жителей. Кроме того, посёлок Лозовое находится под контролем ДНР, а в Водяном и Северном проживали 319 и 153 человека. Вместе с тем, в официальных документах ЦИК значится, что на этом участке проголосовали 1827 граждан.

Мертвые души? Мерзко, —написала Подопригова на своей странице в Facebook.