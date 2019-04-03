Жительница Донецкой области Карина Подопригова рассказала о голосовавших за Петра Порошенко «Мёртвых душах».
Она заметила, что чем ближе голосование к линии военных действий в Донбассе, тем больше «голосующих» за действующего президента Украины.
Эта тенденция показалась активной гражданке подозрительной, но особое внимание привлёк один из избирательных участков в 45-м округе Донецкой области, который включает в себя поселки Пески, Лозовое, Водяное, село Северное.
Женщина выяснила, что посёлок Пески был уничтожен во время военной операции Киева, и по состоянию на 2015 год там оставалось лишь 13 мирных жителей. Кроме того, посёлок Лозовое находится под контролем ДНР, а в Водяном и Северном проживали 319 и 153 человека. Вместе с тем, в официальных документах ЦИК значится, что на этом участке проголосовали 1827 граждан.
Мертвые души? Мерзко, —написала Подопригова на своей странице в Facebook.
Шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко прошли во второй тур выборов. Согласно данным ЦИК Украины, Зеленский получил 30,24%, Порошенко — 15,93%. За ними с 13,39% следует Тимошенко.
Ранее News.ru писал о том, что Советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Михаил Маркелов рассказал о позоре лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. По его словам, политик унизила себя, признав поражение в первом туре выборов президента Украины, несмотря на угрозы не признавать результат Петра Порошенко.