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Не кнутом, а пряником. Команда Зеленского рассказала о планах решения языкового вопроса на Украине 

360tv.ru 1 час назад
Политолог, советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что языковой вопрос на Украине является средством политической игры. Команда предварительного лидера голосования уже задумалась над изменением ситуации. Об этом сообщил портал «112.ua».
По словам Разумкова, Зеленский считает государственным языком Украины исключительно украинский, так как это записано в конституции. Популяризировать его можно и нужно, но это делается и сегодня.
«Но обычно нормальные государства идут путем пряника: создание льготных условий, снижение налогооблажения на продукты, которые производятся на украинском языке», — пояснил политолог.
Он отметил, что нельзя влиять на бизнес путем принуждения выпускать печатную продукцию на каком-либо определенном языке.
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