Порошенко: «Украинцы сломали российский сценарий»

Президент Украины и один из главных кандидатов на состоявшихся 31 марта выборах Петр Порошенко заявил, что его сограждане пошли против «российского сценария первого тура» на голосовании. Он произнес это после того, как закрылись избирательные участки и были оглашены первые результаты подсчета голосов.

Выступление Петра Порошенко транслировалось онлайн в соцсети Facebook.

«Точно не Порошенко вы хотели увидеть во втором туре. Ничего у вас не вышло», — обратился Порошенко к россиянам.

Слова вышедшего, по предварительной информации, кандидата были восприняты бурным ликованием его сторонников, которые тут же разразились аплодисментами.

«Друзья и недруги из России, украинцы сломают вам сценарий и в другом туре», — пообещал Порошенко.

По данным экзитполов, Зеленский набрал 30,9%. На втором месте Петр Порошенко с результатом 18,8% голосов, на третьем — Юлия Тимошенко (13,7%).