Опубликованы окончательные результаты экзитполов на выборах президента Украины

Консорциум «Национальный exit-poll-2019» обнародовал окончательные данные экзитполов. Об этом сообщают «Украинские новости».

Кроме того, 9,7 процентов опрошенных отдали свой голос кандидату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко , 7,1 процента — бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко , 6,5 процента проголосовали за бывшего главу СБУ Игоря Смешко. Остальные кандидаты, согласно результатам, набрали менее пяти процентов.

Опрос проводился на 400 избирательных участках. Всего было опрошено 19 461 проголосовавших избирателей. Погрешность опроса составляет 0,5-2,5 процентов.