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Опубликованы окончательные результаты экзитполов на выборах президента Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Консорциум «Национальный exit-poll-2019» обнародовал окончательные данные экзитполов. Об этом сообщают «Украинские новости».
Согласно результатам опросов, 30,6 процентов избирателей проголосовали за шоумена Владимира Зеленского, 17,8 процентов — за действующего президента Петра Порошенко, 14,2 процента — за бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.
Кроме того, 9,7 процентов опрошенных отдали свой голос кандидату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко, 7,1 процента — бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко, 6,5 процента проголосовали за бывшего главу СБУ Игоря Смешко. Остальные кандидаты, согласно результатам, набрали менее пяти процентов.
Опрос проводился на 400 избирательных участках. Всего было опрошено 19 461 проголосовавших избирателей. Погрешность опроса составляет 0,5-2,5 процентов.
Для победы в первом туре кто-либо из кандидатов должен был набрать как минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур в случае его проведения состоится 21 апреля, а итоговый протокол Центризбиркома будет обнародован до 1 мая.
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Комментарии8
В мире , Видео , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , СБУ , Центризбирком России
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