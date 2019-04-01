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Российскому журналисту помешали снимать у ЦИК Украины 

Lenta.ru + ещё 3 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналисту российского телеканала не позволили снять сюжет у здания ЦИК Украины. Соответствующее видео доступно на сайте «Дождя».
Во время прямого включения с площади к репортеру Владимиру Роменскому подошли несколько украинцев (на видеозаписи можно заметить как минимум двух человек — прим. «Ленты.ру»). Узнав, что журналист работает на российский телеканал, мужчины в грубой форме обвинили его в пропаганде и потребовали уехать из страны.
В ходе репортажа речь шла о собравшихся у здания ЦИК украинских гражданах, а также об их возможной связи с кандидатом в президенты Юлией Тимошенко. Когда журналист обратился к одному из присутствовавших на площади, мужчина схватил микрофон Роменского, а затем препятствовал продолжению съемки. Как уточняет «Укринформ», правоохранительные органы отвели Роменского для проверки личных данных.
Молодые мужчины в спортивной одежде начали собираться возле здания ЦИК днем. Как писали «Українськi Новини», среди них есть депутаты от фракции партии «Батькивщина». На площади присутствовало около 150 человек.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. По данным «Национального экзитпола», во второй тур выборов президента Украины выходят шоумен Владимир Зеленский (ему прочат 30,4 процента голосов) и Петр Порошенко (17,8 процента).
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В мире , Происшествия , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МВД , Центризбирком России , Укринформ , Lenta.ru
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