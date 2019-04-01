Российскому журналисту помешали снимать у ЦИК Украины

Журналисту российского телеканала не позволили снять сюжет у здания ЦИК Украины . Соответствующее видео доступно на сайте «Дождя».

Во время прямого включения с площади к репортеру Владимиру Роменскому подошли несколько украинцев (на видеозаписи можно заметить как минимум двух человек — прим. «Ленты.ру»). Узнав, что журналист работает на российский телеканал, мужчины в грубой форме обвинили его в пропаганде и потребовали уехать из страны.

В ходе репортажа речь шла о собравшихся у здания ЦИК украинских гражданах, а также об их возможной связи с кандидатом в президенты Юлией Тимошенко . Когда журналист обратился к одному из присутствовавших на площади, мужчина схватил микрофон Роменского, а затем препятствовал продолжению съемки. Как уточняет «Укринформ», правоохранительные органы отвели Роменского для проверки личных данных.

Молодые мужчины в спортивной одежде начали собираться возле здания ЦИК днем. Как писали «Українськi Новини», среди них есть депутаты от фракции партии «Батькивщина». На площади присутствовало около 150 человек.