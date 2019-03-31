Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

На вопрос журналиста Зеленский ответил, «а что, уже есть дата, когда мы встречаемся с Путиным?»

«Вероятно, если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу — ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути?», — сказал Зеленский.

При этом, долгожданный и обещанный еще около 20.00 выход к прессе продлился не более пяти минут.

Согласно данным экзитполов, Зеленский уверенно опережает своих конкурентов, набирая более 30%, и выходит во второй тур.