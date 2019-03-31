Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече 

Украина.ру + ещё 1 46 минут назад
На вопрос журналиста Зеленский ответил, «а что, уже есть дата, когда мы встречаемся с Путиным?»
«Вероятно, если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу — ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути?», — сказал Зеленский.
При этом, долгожданный и обещанный еще около 20.00 выход к прессе продлился не более пяти минут.
Согласно данным экзитполов, Зеленский уверенно опережает своих конкурентов, набирая более 30%, и выходит во второй тур.
Последние новости
Рецепт царей: как избавить Украину от русофобских элементов Если придут Зеленский или Тимошенко, они могут пойти на Донбасс Администрация Порошенко приняла «Миротворец» и все опошлила
В мире , Другое , Конфликты , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обогнал Зеленского275
В победе Зеленского нашли связь с Москвой57
Порошенко заявил о «переговорах» с Россией96
Умер Николай Макаровец1
Россия может не признать выборы на Украине
Видео
Жена владельца S7 Group разбилась в авиакатастрофе
Происшествия
Штаб Зеленского сделал заявление о подкупах
Украина В мире
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины
В мире Украина
Вскрылась правда о тайных бюллетенях на выборах
Украина В мире
Ляшко нарушил закон о выборах
В мире Политика
В США впечатлились необычным взлетом Ми-24
Армия Оружие
ЦИК Украины назвал последние данные по явке
В мире Украина
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
В мире Украина
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах
В мире Украина
Лавров дал Помпео совет
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение