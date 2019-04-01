Украинцам посоветовали пить чай в ожидании итогов выборов

Исполняющая обязанности главы минздрава Украины Ульяна Супрун призвала украинцев расслабиться в ожидании результатов голосования на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, жителям Украины стоит пить травяной чай в ожидании результатов.

Она также добавила, что чай со зверобоем помогает побороть депрессию.

Супрун подчеркнула, что украинцам следует встретиться с друзьями или любимыми на фоне выборов президента Украины.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. "Газета.Ru" следит за развитием событий в режиме онлайн.