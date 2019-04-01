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Украинцам посоветовали пить чай в ожидании итогов выборов 

Газета.Ru + ещё 2 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Исполняющая обязанности главы минздрава Украины Ульяна Супрун призвала украинцев расслабиться в ожидании результатов голосования на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, жителям Украины стоит пить травяной чай в ожидании результатов.
Она также добавила, что чай со зверобоем помогает побороть депрессию.
Супрун подчеркнула, что украинцам следует встретиться с друзьями или любимыми на фоне выборов президента Украины.
Ранее сообщалось, что разрыв между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вырос почти вдвое.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. "Газета.Ru" следит за развитием событий в режиме онлайн.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Минздрав РФ , Газета.Ru
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