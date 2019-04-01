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Саакашвили поддержал Зеленского 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал голосовать на выборах украинского президента за кандидата на пост Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем Facebook.
В своем обращении Саакашвили назвал Зеленского «следующим президентом Украины» и призвал демократические силы поддержать его «без каких-либо предварительных условий». А возможное поражение Порошенко политик назвал «потрясающим шансом для Украины».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что помощь Саакашвили может понадобиться новоизбранному президенту, так как он «защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями».
Согласно окончательным данным экзитполов, Зеленский лидирует на выборах главы государства — 30,6 процентов опрошенных избирателей проголосовали за него. 17,8 процентов отдали голос за действующего президента Петра Порошенко, 14,2 процента — за бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.
В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации. Позже политик ушел в оппозицию к главе государства, а в 2017-м лишился украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.
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В мире , Видео , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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