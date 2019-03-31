Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины

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Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в Сети 

Газета.Ru 1 час назад
В сети появились первые зашифрованные данные исследования по голосованию украинцев. Об этом сообщает "Украина.ру" со ссылкой на украинского журналиста Игоря Гужва.
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Отмечается, что журналист выложил в социальную сеть данные экзит-полов на выборах, использовав эзопов язык.
Согласно его данным, на первом месте пока шоумен Владимир Зеленский. За него уже проголосовали 27-29% украинце. На втором месте украинский лидер Петр Порошенко, за которого отдали голоса — 16-17%. Кроме того, за лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 14-15,5%, а за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко — 14-14,5%. Пятерку лидеров замыкает кандидат Анатолий Гриценко с 6-6,5% голосов.
"Одновременно проводятся сразу несколько опросов, но они плюс минус совпадают. Разница 2-3 процента", — подписал Гужва.
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