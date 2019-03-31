Зеленский назвал идиотами поддержавших его российских актеров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский публично открестился от поддержки российских актеров. Его цитирует «Украинская правда».

«Идиоты. Зачем они это вообще сделали?» — заявил Зеленский в интервью изданию.

Политик выразил уверенность, что российские актеры записали видеообращение в его поддержку за деньги.

Видеообращения актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина появились в сети 29 марта. В одном из роликов они рассуждают, что если Зеленский выиграет президентские выборы, то «будет им должен». После этого они обмениваются фразами «Крым наш!», «Слава Украине!» и «Все наше!» и выкрикивают «Только Зеленский!»

В другой публикации Пореченков и Охлобыстин говорят, что собираются поддержать Зеленского из-за корпоративной этики, и хотят обсудить его выдвижение с воевавшим в Донбассе писателем Захаром Прилепиным. Затем актеры предполагают, что Зеленский предложит им высокие посты в благодарность за поддержку после победы на выборах. Пореченков утверждает, что хочет стать министром обороны, а Охлобыстин — патриархом.

В январе 2015 года Служба безопасности Украины объявила Пореченкова в розыск. Осенью 2014-го актер приехал в самопровозглашенную Донецкую народную республику на премьеру фильма «Поддубный». После этой поездки в интернете появилось видео, на котором артист стреляет из крупнокалиберного пулемета в аэропорту Донецка.

В декабре 2014 года власти Украины запретили фильмы с участием Охлобыстина после того, как он посетил Донецк и выразил поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР. В 2016-м он стал гражданином ДНР.