ЦИК Украины назвал последние данные по явке

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К 15.00 явка на выборах президента Украины составила 43,86% 

Р-Спорт + ещё 2 53 минуты назад
Явка на выборах президента Украины по состоянию на 15.00 (совпадает с мск), по данным 10 из 199 округов, составила 43,86%, сообщается в воскресенье на сайте Центральной избирательной комиссии.
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины
По данным ЦИК, информация поступила из Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Львовской и Харьковской областей.
Выборы президента проходят на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.
Срок полномочий президента составляет пять лет. ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля включительно. Если один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, на 21 апреля будет назначен второй тур.
Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.
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В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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