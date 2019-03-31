Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах

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Зеленский рассказал, что будет делать в случае поражения на выборах 

Р-Спорт 1 час назад
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае проигрыша на выборах президента сосредоточится на подготовке к выборам в Верховную раду.
Как сообщило в воскресенье издание "Украинская правда", возможный проигрыш Зеленский отказался называть проигрышем как таковым.
"Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг", — заявил он в интервью изданию.
"Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально", — ответил Зеленский на вопрос, что будет делать, если не станет президентом.
Также шоумен сообщил, что не боится большого потока грязи, который на него могут лить со всех сторон.
"Даже скучно", — отметил Зеленский, добавив, что ничего не делал такого, чтобы на него лили грязь.
У Зеленского есть своя партия "Слуга народа".
Выборы президента проходят на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.
Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.
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В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Украинская правда
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