У здания Центральной избирательной комиссии Украины собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения, передает УНИАН.
Также в сети появилась фотография, на которой видно, как молодые люди сидят в ряд под окнами ЦИК.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко пожелал себе победы на выборах.
Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.
"Газета. Ru" ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.