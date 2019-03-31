Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: у здания украинской ЦИК собрались «спортивные ребята» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Telegram - Newsroom
У здания Центральной избирательной комиссии Украины собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения, передает УНИАН.
В Одессе председатель комиссии избил избирателя
Также в сети появилась фотография, на которой видно, как молодые люди сидят в ряд под окнами ЦИК.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко пожелал себе победы на выборах.
Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.
"Газета. Ru" ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.
Газета.Ru: последние новости
Бюллетень Порошенко затоптал его внук Председатель избиркома избил мужчину в Одессе Драка произошла на выборах в Донецкой области
В мире , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах46
Стала известна явка на выборах президента Украины488
Бюллетень Порошенко затоптал его внук22
Лавров объяснил прибытие военных РФ в Венесуэлу1
В Одессе председатель комиссии избил избирателя23
Видео
Ляшко нарушил закон о выборах
В мире Политика
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
В мире Украина
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах
В мире Украина
Лавров дал Помпео совет
Политика
Стала известна явка на выборах президента Украины
В мире Украина
Порошенко сделал заявление о России в день выборов
В мире Украина
Испытания гигантского рельсотрона засняли в Турции
Армия Оружие
Между Россией и США разгорается новый конфликт
Политика
МиГ-27 потерпел крушение в Индии
Происшествия Азия
Вид из кабины пилота Су-30СМ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение