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У избирательного участка в Праге выстроилась огромная очередь из украинцев — фото 

Украина.ру 32 минуты назад
Фото: Украина.ру
У консульского отдела посольства Украины в Праге выстроились многочисленные очереди желающих проголосовать
Фото очереди разместил украинец Юрий Нежива в Facebook.
«Украина избирает президента», — написал он в Facebook.
На фото видна многочисленная очередь, которая огибает квартал, где расположено консульский отдел посольства Украины.
Участки в Донецкой области оказались пустыми
Как ранее сообщали СМИ, на заграничные избирательные участки отправили около 400 тыс. бюллетеней. При этом общее количество украинцев за рубежом исчисляется миллионами. Часть из них — украинских граждан, работающих и живущих в России, фактически лишили права голоса, отказавшись открывать избирательные участки в РФ.
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