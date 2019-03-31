У избирательного участка в Праге выстроилась огромная очередь из украинцев — фото

У консульского отдела посольства Украины Праге выстроились многочисленные очереди желающих проголосовать

Фото очереди разместил украинец Юрий Нежива в Facebook.

«Украина избирает президента», — написал он в Facebook.

На фото видна многочисленная очередь, которая огибает квартал, где расположено консульский отдел посольства Украины.

Как ранее сообщали СМИ, на заграничные избирательные участки отправили около 400 тыс. бюллетеней. При этом общее количество украинцев за рубежом исчисляется миллионами. Часть из них — украинских граждан, работающих и живущих в России, фактически лишили права голоса, отказавшись открывать избирательные участки в РФ.