В Одессе на избирательном участке председатель комиссии подрался с избирателем

Драка произошла между избирателем и председателем избирательной комиссии на участке для голосования в Одессе, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

"В полицию обратился мужчина с заявлением о том, что во время конфликта с председателем избирательной комиссии последний нанес ему телесные повреждения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что по данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение").

На Украине в воскресенье проходят выборы президента, на высший государственный пост претендуют 39 кандидатов.