Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Одессе на избирательном участке председатель комиссии подрался с избирателем 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Драка произошла между избирателем и председателем избирательной комиссии на участке для голосования в Одессе, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.
"В полицию обратился мужчина с заявлением о том, что во время конфликта с председателем избирательной комиссии последний нанес ему телесные повреждения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Стала известна явка на выборах президента Украины
В пресс-службе добавили, что по данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение").
На Украине в воскресенье проходят выборы президента, на высший государственный пост претендуют 39 кандидатов.
ТАСС: последние новости
Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5% Члены избиркома в Донецкой области избили коллегу за ведение видеосъемки на участке Комитет избирателей Украины зафиксировал нарушение в ходе голосования Ляшко
В мире , Видео , Происшествия , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах53
Стала известна явка на выборах президента Украины495
Бюллетень Порошенко затоптал его внук23
Лавров объяснил прибытие военных РФ в Венесуэлу1
Посол Великобритании нарушила украинский закон1
Видео
Ляшко нарушил закон о выборах
В мире Политика
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
В мире Украина
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах
В мире Украина
Лавров дал Помпео совет
Политика
Стала известна явка на выборах президента Украины
В мире Украина
Порошенко сделал заявление о России в день выборов
В мире Украина
Испытания гигантского рельсотрона засняли в Турции
Армия Оружие
Между Россией и США разгорается новый конфликт
Политика
МиГ-27 потерпел крушение в Индии
Происшествия Азия
Вид из кабины пилота Су-30СМ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение