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Посол Великобритании публично нарушила украинский закон 

Lenta.ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: gov.uk
Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф уличили в нарушении на выборах президента Украины. Фото с избирательным бюллетенем она опубликовала в своем Twitter.
Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним. Запрещено это и членам избиркомов, и даже избирателям.
Ляшко нарушил закон о выборах
Ранее сообщалось, что Комитет избирателей Украины обвинил кандидата в президенты от «Радикальной партии» Олега Ляшко в нарушении избирательного законодательства за позирование журналистам с заполненным бюллетенем.
Украинский журналист Антолий Шарий сообщал в своем Twitter, что на избирательном участке в Запорожье мужчину задержали за попытку сфотографировать бюллетень.
Голосование в первом туре выборов президента Украины началось 31 марта в 08:00 (время совпадает с московским). Участки закроются в 20:00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным на 11:00, явка составила 16,63 процента. По состоянию на 13:00 правоохранительные органы зафиксировали около 400 сообщений о нарушениях.
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Комментарии
В мире , Украина , Олег Ляшко , МВД , Великобритания
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