Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф уличили в нарушении на выборах президента Украины. Фото с избирательным бюллетенем она опубликовала в своем Twitter.
Yes, with 39 candidates the ballot paper is really this long. Out and about observing #UkraineElections #Вибори2019 pic.twitter.com/7txkL8uTHh— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 31 марта 2019 г.
Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним. Запрещено это и членам избиркомов, и даже избирателям.
Ранее сообщалось, что Комитет избирателей Украины обвинил кандидата в президенты от «Радикальной партии» Олега Ляшко в нарушении избирательного законодательства за позирование журналистам с заполненным бюллетенем.
Украинский журналист Антолий Шарий сообщал в своем Twitter, что на избирательном участке в Запорожье мужчину задержали за попытку сфотографировать бюллетень.
Голосование в первом туре выборов президента Украины началось 31 марта в 08:00 (время совпадает с московским). Участки закроются в 20:00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным на 11:00, явка составила 16,63 процента. По состоянию на 13:00 правоохранительные органы зафиксировали около 400 сообщений о нарушениях.