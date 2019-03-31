Посол Великобритании публично нарушила украинский закон

Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним. Запрещено это и членам избиркомов, и даже избирателям.

Ранее сообщалось, что Комитет избирателей Украины обвинил кандидата в президенты от «Радикальной партии» Олега Ляшко в нарушении избирательного законодательства за позирование журналистам с заполненным бюллетенем.

Украинский журналист Антолий Шарий сообщал в своем Twitter, что на избирательном участке в Запорожье мужчину задержали за попытку сфотографировать бюллетень.