Ляшко нарушил закон о выборах

На Украине зафиксировали нарушение в ходе голосования Ляшко

Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал нарушение в ходе голосования на выборах кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко

«Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления», — говорится в сообщении.

В КИУ напомнили, что в соответствии со ст. 7 закона о выборах президента голосование является тайным.

В частности, запрещены фотографирование, видеофиксация результатов волеизъявления в кабине для тайного голосования, а также их демонстрация в помещении для голосования.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. Избирательные участки проработают до 20:00.