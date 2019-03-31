Ляшко нарушил закон о выборах

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На Украине зафиксировали нарушение в ходе голосования Ляшко 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал нарушение в ходе голосования на выборах кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко.
«Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления», — говорится в сообщении.
В КИУ напомнили, что в соответствии со ст. 7 закона о выборах президента голосование является тайным.
В частности, запрещены фотографирование, видеофиксация результатов волеизъявления в кабине для тайного голосования, а также их демонстрация в помещении для голосования.
31 марта на Украине проходят президентские выборы. Избирательные участки проработают до 20:00.
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