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Порошенко сделал заявление о России в день выборов 

Газета.Ru 2 часа назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко в день президентских выборов сделал заявление об отношениях с Россией. Об этом он написал на свой странице в фейсбуке.
"Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем — возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы", — написал Порошенко.
Порошенко случайно защитил Москву в прямом эфире
Он напомнил украинцам, что 1 апреля договор о дружбе с Россией разрывается.
"Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой", — написал Порошенко.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отказ Киева от Договора о дружбе с Россией с выстрелом в собственную ногу.
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