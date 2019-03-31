Порошенко сделал заявление о России в день выборов

Действующий президент Украины Петр Порошенко в день президентских выборов сделал заявление об отношениях с Россией. Об этом он написал на свой странице в фейсбуке

"Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем — возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы", — написал Порошенко.

Он напомнил украинцам, что 1 апреля договор о дружбе с Россией разрывается.

"Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой", — написал Порошенко.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отказ Киева от Договора о дружбе с Россией с выстрелом в собственную ногу.