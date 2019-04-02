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ЦИК Украины объявил итоги выборов: не обошлось без сенсаций 

Вести.Ru + ещё 114 22 минуты назад
Во втором туре за место президента Украины будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко — это уже факт.
Центризбирком страны объявил итоги голосования, которое прошло в минувшие выходные. Обработаны почти 100 процентов протоколов. Зеленский набрал более 30 процентов голосов, у Порошенко — почти 16. На третьем месте лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Сенсацией стало 4 место, передает телеканал "Россия 24". Представитель оппозиции Юрий Бойко победил в ряде регионов на востоке страны, а также на участках за рубежом.
Несмотря на тысячи нарушений, о которых сообщило МВД, минюст уже объявил, что результаты первого тура обжалованию не подлежат. Второй тур состоится через три недели, 21 апреля.
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