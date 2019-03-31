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На Украине зарегистрировали первые нарушения на выборах 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Первые нарушения на выборах президента Украины зарегистрированы в Харьковской области, полиция проверяет информацию о задержке открытия двух избирательных участков.
"С незначительной задержкой открылись два участка, расположенные в Немышлянская районе Харькова и в городе Змиев Харьковской области. Информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции", — говорится в сообщении Национальной полиции по Харьковской области в Facebook.
На Украине началось голосование на выборах
Кроме того, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил в воскресенье, что с запозданием открылись также два участка в Киеве, два в Одессе, по одному в Херсонской, Запорожской, Киевской областях.
"Незначительные нарушения, но мы их вынуждены фиксировать для проверки", — сказал Князев.
В воскресенье на Украине проходят очередные выборы президента. Правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Безопасность на Украине обеспечивают 135,4 тыс. сотрудников МВД.
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В мире , Видео , Украина , Сергей Князев , МВД , Харьков
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