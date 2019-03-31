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СМИ: в подконтрольной Киеву Донецкой области на участках пусто 

ТАСС 52 минуты назад
Активность избирателей на подконтрольной Киеву территории Донецкой области характеризуется как крайне низкая. Об этом сообщают местные СМИ.
На Украине началось голосование на выборах
Отмечается, что в настоящее время на территории области работают более 1200 участков для голосования. Очередей нигде нет. Голосуют в основном люди пожилого возраста.
Ранее сообщалось, что из выборного процесса на Украине были фактически исключены не контролируемые официальным Киевом территории Донбасса, а это, по разным оценкам, от 2 млн до 4 млн избирателей.
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