СМИ: в подконтрольной Киеву Донецкой области на участках пусто

Активность избирателей на подконтрольной Киеву территории Донецкой области характеризуется как крайне низкая. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в настоящее время на территории области работают более 1200 участков для голосования. Очередей нигде нет. Голосуют в основном люди пожилого возраста.

Ранее сообщалось, что из выборного процесса на Украине были фактически исключены не контролируемые официальным Киевом территории Донбасса, а это, по разным оценкам, от 2 млн до 4 млн избирателей.