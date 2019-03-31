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Саудовское правительство оказалось причастно к обнаженным селфи главы Amazon 

Газета.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Частный консультант Гэвин де Бекер, привлеченный главой компании Amazon Джеффом Безосом к расследованию обстоятельств скандала с публикацией его обнаженных фотографий, заявил, что к этому оказались причастны хакеры, работавшие на саудовское правительство. Об этом пишет The Daily Beast.
По словам де Бекера, об этих выводах можно говорить «с высокой степенью уверенности».
«…правительство Саудовской Аравии очень хотело навредить Джеффу Безосу еще с прошлого октября, когда газета [Washington] Post (которой владеет Безос. — Газета.Ru) начала активно освещать убийство Джамаля Хашукджи (убитого в октябре 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии)», — заявил де Бекер.
Ранее сообщалось, что компромат на главу Amazon Джеффа Безоса за $200 тысяч продал брат его любовницы, актрисы Лорен Санчес.
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В мире , Джефф Безос , Amazon , Газета.Ru
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