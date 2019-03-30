«За кандидата П.»: Разоблачена схема подкупа избирателей

Правоохранители Черкассов поймали с поличным работников одного из кандидатов в президенты Украины во время подкупа избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в области 29 марта.
До первого тура президентских выборов на Украине, который состоится 31 марта, остался один день. Но нарушения избирательного законодательства со стороны кандидатов фиксируются до последнего.
Сообщается, что в Черкассах наряд полицейских выехал по вызову на улицу Святотроицкой, где обнаружил большое число граждан в живой очереди около одного из офисных зданий.
«В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства в обмен на обязательство отдать свой голос 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах», — говорится в сообщении.
Стражи порядка обнаружили крупные суммы денег номиналом по 500 грн (1,2 тыс. руб.), а также документы с персональными данными избирателей. В частности в офисе имелись сведения со списками граждан, напротив фамилий которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4,5 тыс. грн (4,8-10,8 тыс. руб.).
Всего правоохранители нашли более 1,6 млн грн (3,9 млн руб.).
Также о подкупе избирателей в Черкассах сообщил местный член «Национального корпуса» Игорь Зайчук на своей странице в Facebook.
«Зафиксирован подкуп избирателей от БПП. Константин Омаргалиев (заместитель главы черкасской облгосадминистрации — ред.), вы обещали перед участниками боевых действий, что выборы будут проходить честно. Очень уважал вас раньше. P. S. Не Нацдружины срывают выборы, а старые политики. Вы свой выбор сделали», — написал он.
По данным правоохранительных органов, самая масштабная «сетка» по подкупу избирателей сегодня организована именно штабами действующего президента. Согласно приблизительным подсчетам, на ее финансирование Петр Порошенко потратил порядка 1,5 млрд грн (3,6 млрд руб.).