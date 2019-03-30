«За кандидата П.»: Разоблачена схема подкупа избирателей

«Вы свой выбор сделали»: В Черкассах разоблачили схему подкупа избирателей «за кандидата П.»

Правоохранители Черкассов поймали с поличным работников одного из кандидатов в президенты Украины во время подкупа избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в области 29 марта.

До первого тура президентских выборов на Украине, который состоится 31 марта, остался один день. Но нарушения избирательного законодательства со стороны кандидатов фиксируются до последнего.

Сообщается, что в Черкассах наряд полицейских выехал по вызову на улицу Святотроицкой, где обнаружил большое число граждан в живой очереди около одного из офисных зданий.

«В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства в обмен на обязательство отдать свой голос 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах», — говорится в сообщении.

Стражи порядка обнаружили крупные суммы денег номиналом по 500 грн (1,2 тыс. руб.), а также документы с персональными данными избирателей. В частности в офисе имелись сведения со списками граждан, напротив фамилий которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4,5 тыс. грн (4,8-10,8 тыс. руб.).

Всего правоохранители нашли более 1,6 млн грн (3,9 млн руб.).

Также о подкупе избирателей в Черкассах сообщил местный член «Национального корпуса» Игорь Зайчук на своей странице в Facebook.

«Зафиксирован подкуп избирателей от БПП. Константин Омаргалиев (заместитель главы черкасской облгосадминистрации — ред.), вы обещали перед участниками боевых действий, что выборы будут проходить честно. Очень уважал вас раньше. P. S. Не Нацдружины срывают выборы, а старые политики. Вы свой выбор сделали», — написал он.