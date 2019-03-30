Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла на дебаты в эфире "Общественного телевидения", но отказалась отвечать на вопросы и покинула студию. Свое решение она объяснила тем, что не пришли другие приглашенные кандидаты — ее конкуренты — действующий президент Петр Порошенко и представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.
"Я приняла приглашение на дебаты с Владимиром Зеленским и с Петром Порошенко. Я пришла, но дебаты проводить не с кем. И я думаю, что сейчас с этим делать", — сказала она и предположила, что ее конкуренты "не нашли время, а скорее храбрости, чтобы сегодня дебатировать".
Она добавила, что готова ответить на вопросы экспертов, гостей канала и журналистов после первого тура выборов, который она надеется выиграть, на что ведущая сказала: "Это нам решать, приглашать вас или нет".
Присутствующие в зале журналисты и эксперты раскритиковали Тимошенко за отказ выступать.