Тимошенко покинула теледебаты из-за неявки Порошенко и Зеленского

"Я приняла приглашение на дебаты с Владимиром Зеленским и с Петром Порошенко. Я пришла, но дебаты проводить не с кем. И я думаю, что сейчас с этим делать", — сказала она и предположила, что ее конкуренты "не нашли время, а скорее храбрости, чтобы сегодня дебатировать".

Она добавила, что готова ответить на вопросы экспертов, гостей канала и журналистов после первого тура выборов, который она надеется выиграть, на что ведущая сказала: "Это нам решать, приглашать вас или нет".

Присутствующие в зале журналисты и эксперты раскритиковали Тимошенко за отказ выступать.