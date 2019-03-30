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«Порошенко — это Путин уже в Киеве»: депутат Рады о политике президента 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
Президента Украины Петра Порошенко назвали лучшим другом и главным партнером российского лидера Владимира Путина на Украине.
Таким мнением в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-канале «Дмитрий Гордон» поделился депутат Верховной Рады Украины, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.
Как считает Билецкий, все, что делает Порошенко, в основном на руку Москве.
«Порошенко — это Путин уже в Киеве. Порошенко — это Минск-1, Минск-2, абсолютно предательские, абсолютно удачные только для России. Потому что федерализация — это атомизация страны, это легализация незаконных вооруженных формирований», — считает Билецкий.
Кроме того, Порошенко бизнес-партнер председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
«Он делает бизнес с Медведчуком абсолютно во всех сферах», — добавил депутат.
В мире , Видео , Украина , Виктор Медведчук , Андрей Билецкий , Петр Порошенко , Владимир Путин , Дмитрий Гордон , Верховная Рада
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