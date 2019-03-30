Кандидата в президента США Байдена обвинили в домогательствах

По её словам, Байден сначала подошёл к ней сзади и вдохнул запах её волос, что вызвало негативную реакцию пострадавшей.

Потом Байден, как уточнила женщина, политик поцеловал её в голову, передаёт The Cut.

«Я была смущена, шокирована», — добавила Флоренс.