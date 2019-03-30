Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила в домогательствах кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена, который в 2014 году якобы поцеловал женщину без ей согласия.
По её словам, Байден сначала подошёл к ней сзади и вдохнул запах её волос, что вызвало негативную реакцию пострадавшей.
Потом Байден, как уточнила женщина, политик поцеловал её в голову, передаёт The Cut.
«Я была смущена, шокирована», — добавила Флоренс.
Ранее СМИ передавали, что генеральный директор американской киностудии Warner Brothers Кевин Цудзихара ушёл в отставку после обнародования его связи с 21-летней британской актрисой Шарлоттой Кирк.