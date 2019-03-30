Британцы поставили больше всего денег на победу Зеленского

Клиенты букмекерских контор в Великобритании довольно активно делают ставки на итоги выборов на Украине , которые пройдут в ближайшее воскресенье. Лидером по количеству ставок и внесенных денег стал Владимир Зеленский . Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Smarkets.

В Великобритании не так уж много компаний, которые принимают ставки на итоги предстоящих президентских выборов на Украине. На шоумена и юмориста поставили более половины (57,14%) участников тотализатора. Второе место британцы отдали Петру Порошенко , третье — Юлии Тимошенко (18,2% и 16,13% соответственно).

По данным Smarkets, общая сумма ставок на всех кандидатов составила 1,1 тысячи фунтов стерлингов. В среднем на победу Зеленского ставят 300 фунтов.

Портал Oddschecker, суммирующий ставки самых крупных букмекеров Великобритании, подсчитал, что у Владимира Зеленского коэффициент является самым низким — всего 8/13. В случае победы Порошенко ставившие на него получат в четыре раза больше, чем внесли. Коэффициент Тимошенко составил 23/5.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта. В бюллетенях для голосования будут указаны 39 фамилий. Согласно социологическим опросам, лидером является Владимир Зеленский. От него немного отстают Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. В России сейчас находятся более двух миллионов украинцев, но они не смогут проголосовать, так как все избирательные участки Украины в РФ закрыты. Если они хотят все же отдать свой голос за того или иного кандидата, украинцам придется вернуться домой или прокатиться до Грузии, Финляндии или Казахстана.