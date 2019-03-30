Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британцы поставили больше всего денег на победу Зеленского 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Клиенты букмекерских контор в Великобритании довольно активно делают ставки на итоги выборов на Украине, которые пройдут в ближайшее воскресенье. Лидером по количеству ставок и внесенных денег стал Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Smarkets.
В Великобритании не так уж много компаний, которые принимают ставки на итоги предстоящих президентских выборов на Украине. На шоумена и юмориста поставили более половины (57,14%) участников тотализатора. Второе место британцы отдали Петру Порошенко, третье — Юлии Тимошенко (18,2% и 16,13% соответственно).
По данным Smarkets, общая сумма ставок на всех кандидатов составила 1,1 тысячи фунтов стерлингов. В среднем на победу Зеленского ставят 300 фунтов.
Портал Oddschecker, суммирующий ставки самых крупных букмекеров Великобритании, подсчитал, что у Владимира Зеленского коэффициент является самым низким — всего 8/13. В случае победы Порошенко ставившие на него получат в четыре раза больше, чем внесли. Коэффициент Тимошенко составил 23/5.
Выборы президента на Украине состоятся 31 марта. В бюллетенях для голосования будут указаны 39 фамилий. Согласно социологическим опросам, лидером является Владимир Зеленский. От него немного отстают Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. В России сейчас находятся более двух миллионов украинцев, но они не смогут проголосовать, так как все избирательные участки Украины в РФ закрыты. Если они хотят все же отдать свой голос за того или иного кандидата, украинцам придется вернуться домой или прокатиться до Грузии, Финляндии или Казахстана.
360tv.ru: последние новости
Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана Американские СМИ напомнили про слова Трампа о возможном применении «ядерного чемоданчика» Младшего сына Петра Порошенко сняли в невменяемом состоянии на вечеринке
Комментарии4
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян избавят от «зарплатного рабства»72
Медведев отреагировал на скандальное дело Абызова116
США решили вернуться к стратегии времен холодной войны57
Саакашвили показал пользу безгалстуковой диеты7
Учителя устроили флешмоб после увольнения коллеги28
Видео
Автомат Калашникова проверили в экстремальных условиях
Армия Войска
Путина обеспокоили заявления по Венесуэле
Политика
«Трагикомедия»: два дня до выборов на Украине
Украина В мире
Экипажи «Русских витязей» показали высший пилотаж в Малайзии
Оружие Армия
Поражение Зеленского, или Пять сценариев смуты
Украина Статьи
Звезду сериала «Бедная Настя» обокрали в Москве
Шоу-бизнес Криминал
Галлюциногенное оружие показали в деле
Армия Войска
План «Сирена» отменен: найдено тело сбежавшего солдата
Происшествия
Сексоголизму Борисовой нашлось объяснение
Шоу-бизнес
В Москве введен план «Сирена»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение