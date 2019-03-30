Кому из кандидатов на руку скандальная предвыборная кампания на Украине

Выборы президента Украины пройдут уже в ближайшее воскресенье, 31 марта. Кандидат, который получит поддержку граждан, кроме победы, унаследует политический кризис, военный конфликт в Донбассе, массовый миграционный отток, испорченные отношения с Россией и необходимость выполнения ряда требований Запада в рамках взятого курса в Евросоюз

Коломойский против Порошенко

Тем не менее, победа на президентских выборах, видимо, не становится от этого менее сладкой: кандидаты ведут ожесточенную борьбу друг с другом, прибегая к различного рода информационным атакам друг на друга — от взаимных обвинений до даже уголовных дел.

Пожалуй, именно действующий президент Украины Петр Порошенко оказался втянут в наибольшее количество скандалов.

Последний связан с украинским олигархом Игорем Коломойским. Хотя бизнесмен уже длительное время не проживает на территории страны, сомнений у наблюдателей в том, что он принимает активное участие в президентской гонке, причем действуя против Порошенко, нет.

Противостояние Коломойского и Порошенко длится уже несколько лет, с тех пор, когда бизнесмен был главой областной администрации Днепропетровской области. Тогда олигарх потерпел поражение: с подачи правительства он потерял контроль над нефтегазодобывающей компанией «Укрнафт», а вскоре лишился принадлежащего ему «Приватбанка». В 2016 году правительство приняло решение о переходе 100% акций крупнейшего частного банка страны в собственность государства.

Еще в 2014-м украинская журналистка Соня Кошкина заявляла: «Коломойский и его люди — одна из главных, на сегодня, внутренних угроз для президента Порошенко».

В настоящее время ничего не изменилось: Игорь Коломойский считается покровителем и спонсором Юлии Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского — главных оппонентов Порошенко и претендентов на попадание во второй тур голосования. При этом сами участники этого политического треугольника подобные связи отвергают.

Владея крупным холдингом «1+1 медиа», Коломойский использовал все ресурсы для продвижения Зеленского и борьбу с Порошенко. Президент, впрочем, не стал молчать в ответ. Он подал иск против телеканала «1+1», заявив, что канал перешел «красную линию», выпуская пропагандистские материалы о нем.

После этого скандал перешел в словесную перепалку. 29 марта Коломойский заявил, что провокацию в Керченском проливе в ноябре 2018 года организовал именно Порошенко.

«Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали», — заявил Коломойский.

Бывший губернатор Днепропетровской области добавил, что украинские власти создали провокационную ситуацию, отправив «23 или 24 человека в плен».

«Потому что первые пять лет, я считаю, были пятью годами разочарований. Война, разруха, снижение ВВП, эмиграция большой части населения, уменьшение количества трудоспособного населения в Украине, — подчеркнул олигарх. — И куда дальше идти? Хватит. Пусть уже кто-то другой делает что-то полезное».

В ответ президент Украины заявил, что Коломойский мстит Украине за национализацию «Приватбанка». «Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца (Игоря Коломойского — „Газета.Ru“)», — заявил Порошенко.

Украинский лидер добавил, что Коломойский «ходит» сразу несколькими фигурами «на предвыборной политической шахматной доске», а именно Зе1 (Владимир Зеленский) и Ю2 (Юлия Тимошенко).

«Плохое окружение»

Еще один инцидент связан с сыном президента Михаилом. 28 марта в сеть слили видео с вечеринки, на котором юноша предстал в нетрезвом виде.

Примечательно, что сын президента говорит на русском языке, на что обратили внимание наблюдатели. В то же время украинский лидер последовательно ведет борьбу за тотальное использование мовы. В частности, Порошенко пытается добиться принятия закона, который предусматривает запрет на попытки введения многоязычия.

Немало скандалов принес предвыборный тур Порошенко по городам Украины, где он проводил встречи с избирателями. В начале марта девушка, побывавшая на митинге Порошенко рассказала, что президент агрессивно отреагировал на ее вопрос о преследовании оппозиционного журналиста Анатолия Шария.

«Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше», — рассказала девушка.

После митинга, по ее словам, она отправилась в кафе, куда за ней пришли «уже не городская милиция», а около 15 человек из охраны президента. Когда она попыталась позвонить, мужчина попытался отобрать ее телефон.

1 марта сообщалось, что на встрече с жителями города Кропивницкий в Кировоградской области охранник Порошенко без видимых на то причин выбил телефон из рук молодого человека, пришедшего на мероприятие. В тот же день СМИ распространили видео, на котором лидер страны улыбается, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос. В этом же регионе глава Украины или его охранник сорвал шапку с головы женщины.

Тур президента не обошелся без столкновений, которые произошли из-за, пожалуй, главного скандала в этой предвыборной кампании.

Журналисты портала Bihas.info провели расследование о масштабных хищениях в украинской армии, в результате которого выяснилось, что махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица.

Они продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Авторы расследования убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн Одним из фигурантов расследования стал заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский.

9 марта на площади Независимости в Киеве собрались несколько сотен активистов Нацкорпуса и Нацдружин. На митинге выступил депутат Верховной рады Андрей Билецкий . Он поставил перед главой Украины условие: либо он привлекает Гладковского к ответственности, либо националисты начинают охоту за президентом.

«У тебя есть неделя до следующей субботы выполнить наши требования, — сказал Билецкий. — Мы будем приходить на их проплаченные митинги. Они не смогут делать ничего».

Впрочем, дожидаться субботы они не стали. Петр Порошенко, который находился на тот момент в предвыборном туре, 9 марта посетил город Черкассы. Встреча президента с избирателями была сорвана представителями Национального корпуса. Они блокировали кортеж Порошенко, жгли файеры и дымовые шашки. В результате их действия вылились в силовое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов . В ходе столкновений пострадали 22 силовика. Порошенко вынужден был срочно покинуть митинг.

И тут в риторике не обошлось без Коломойского. Олег Гладковский, которого обвинили в махинациях в оборонной сфере, заявил, что за расследованием стоит именно опальный олигарх.

«Когда прошла эта безосновательная и абсурдная информация, то все кандидаты штаба — я называю его штабом Коломойского, где есть и Зеленский, и Тимошенко, — начали эту чушь разносить. Это был удар не по мне, а удар по президенту Украины», — заявил он.

Подозрения в подкупе

Еще одним ударом по президенту стали обвинения в подкупе голосов, причем из уст главы МВД Украины Арсена Авакова . Он заявил, что команда президента использует административный ресурс и средства бюджетной программы. «Очередное производство будет в очередной раз открыто. Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков», — заявлял он.

Аваков рассказал, что подкупом занимается один из штабов «провластного кандидата». Также министр заявил, что в ведомство поступили сигналы о возможном подкупе избирателей и другими кандидатами в президенты — лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, главой «Гражданской позиции» Анатолием Гриценко и кандидатом от партии «Основа» Сергеем Тарутой

Сама Тимошенко использует каждое обвинение в адрес президента в своей кампании. Лидер «Батькивщины» пытается уколоть Порошенко при каждом удобном случае. Она, например, заявляла, что Евросоюз и США приступили к антикоррупционному расследованию в отношении украинского лидера. Однако на следующий же день пресс-служба представительства ЕС на Украине заявила, что европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству не ведет никаких дел против Порошенко.

При этом лидер «Батькивщины» не вступает в конфронтацию с лидером президентской гонки Владимиром Зеленским. Теория, что Тимошенко и Зеленский действуют в одной команде, пытаясь не допустить Порошенко к президентству, на Украине очень распространена.

Основным аргументом в защиту этой версии выступает предположение о том, что обоих кандидатов спонсирует Игорь Коломойский. Недавно в сеть слили запись телефонного разговора, предположительно, между Тимошенко и Коломойским.

Запись, датированная февралем 2019 года, появилась на британском сайте Liveleak 7 марта. Женский голос, похожий на голос Тимошенко, поздравил собеседника с днем рождения. 13 февраля Коломойскому исполнилось 56 лет.

Мужской голос в ответ поблагодарил собеседницу, и тут же добавил: «Мы же пока цели не достигнем — мы не успокоимся». «Нет, это однозначно! — отвечает Тимошенко. — Я очень ценю то, что ты делаешь. Очень».

Лидер «Батькивщины», стоит отметить, в своей победе не сомневается. В случае если результаты выборов будут не в ее пользу, экс-премьер-министр может оспорить итоги голосования, заявив о нарушениях, в которых она неоднократно обвиняла президента.

Тимошенко даже обсуждала действия Порошенко с главой представительства ЕС на Украине Югом Мингарелли. По ее словам, происходящее вокруг выборов на Украине, «несовместимо с демократией».

Более того, Тимошенко намекнула на возможность нового «майдана», если выборы пройдут с нарушениями.

«Майдан» от оппозиции

В этом с ней согласен другой кандидат — Юрий Бойко , представляющий юго-восток Украины, против которого пообещали возбудить уголовное дело.

Визит в Россию, однако, обернулся неприятными последствиями для политиков. 27 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что против Медвудчука и Бойко будет возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Госавиаслужбе, Госпогранслужбе и другим ведомствам провести соответствующую проверку и доложить о нарушениях. Авиасообщение между Украиной и Россией отсутствует.

Петр Порошенко использовал визит политиков, чтобы в очередной раз прибегнуть к антироссийской риторике — одному из главных инструментов его кампании: «Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы, что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у [президента России Владимира] Путина?».

В свою очередь, Юрий Бойко после своего визита в Россию заявил, что действовал исключительно в интересах Украины, не нарушая законы своей страны. Он также отметил, что не боится, что ему могут инкриминировать какие-то правонарушения.