Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

"Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать", — рассказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии признался, что привычка жевать галстуки у него появилась еще в пионерлагере "Артек". "Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите — особенно их и не ношу", — сказал он.

Саакашвили добавил, что на данный момент находится на диете, и в шутку заметил, что похудел благодаря "отказу от галстуков".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Галстук Саакашвили стал предметом шуток и анекдотов после того, как телерадиокорпорация BBC показала кадры, на которых президент Грузии жует этот предмет гардероба.