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Саакашвили объяснил, почему жевал галстук 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
"Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать", — рассказал Саакашвили.
Экс-президент Грузии признался, что привычка жевать галстуки у него появилась еще в пионерлагере "Артек". "Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите — особенно их и не ношу", — сказал он.
Саакашвили добавил, что на данный момент находится на диете, и в шутку заметил, что похудел благодаря "отказу от галстуков".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Галстук Саакашвили стал предметом шуток и анекдотов после того, как телерадиокорпорация BBC показала кадры, на которых президент Грузии жует этот предмет гардероба.
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В мире , Михаил Саакашвили , Грузия
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