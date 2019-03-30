Саакашвили предсказал исчезновение Грузии с карты мира

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опасается, что его родная страна может исчезнуть с карты мира, если в ней не сменится правительство. По его мнению, при нынешних властях в закавказском государстве наблюдается отток населения и стагнация экономики.

Через один-два года Грузия вообще пропадёт с карты мира. Все данные указывают на это. Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что экономика страны в моё время выросла в четыре раза, а во время Иванишвили (премьера страны в 2012-2013 годах, лидера блока «Грузинская мечта». — News.ru) рост равен нулю. Вместе с тем, мы потеряли миллион человек, которые сейчас находятся в эмиграции, — цитирует Саакашвили «Грузия Online».

Политик подчеркнул, что грузинское государство исчезнет, если там не сменится действующее правительство.

Мы были страной-реформатором номер один в мире, а сегодня мы нигде. Это реальность, — резюмировал Саакашвили.

Как писал News.ru, 24 марта к участникам съезда партии «Единое национальное движение» в Тбилиси обратился её основатель Михаил Саакашвили. Он заявил, что переход организации из оппозиции к власти может произойти в любой момент.