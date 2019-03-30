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Франция выступает против признания США суверенитета Израиля над Голанами 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Франция выступает против решения Соединенных Штатов признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, так как оно идет вразрез с нормами международного права. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, распространенном в субботу по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с королем Иордании Абдаллой II.
"Президент республики подчеркнул, что признание израильского суверенитета над Голанами, оккупированной территорией, противоречит международному праву и только способствует региональной напряженности", — говорится в коммюнике администрации французского лидера.
21 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтону следует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют, по его словам, стратегическое значение и важны для безопасности Израиля. Россия, Германия, Иран, Сирия, Франция и другие выступили против подобных односторонних действий. 25 марта Трамп в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.
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Комментарии9
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Биньямин Нетаньяху , АБДАЛЛА II , Дональд Трамп , Совбез ООН , Израиль , Франция
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