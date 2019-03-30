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Вучич увязал признание Крыма российским с решением проблемы Косова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград пока не может официально признать Крым российской территорией, поскольку это поставит под угрозу разрешение ситуации о принадлежности Косова.
По его словам, признание Крыма в составе России может быть использовано странами Запада в качестве аргумента для отказа Сербии в правах на Косово, передает ТАСС.
«Если бы мы сегодня это сделали [признали Крым российским], нам бы провели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и у нас больше нет права за него бороться», — пояснил Вучич.
При этом сербский президент подчеркнул, что это не бросает тень на отношения Белграда и Москвы. «Наша близость с Россией не находится под вопросом. Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы», — заявил президент Сербии в эфире телеканала «Россия-24».
Накануне президент Чехии Милош Земан признал воссоединение Крыма и России свершившимся фактом.
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В мире , Политика , Милош Земан , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Сербия
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