Развод по-украински

К президентским выборам на Украине пророссийские политики окончательно потеряли единство в своих рядах. С одной стороны, на них постоянно давят власти, которые обвиняют оппозиционеров в сепаратизме и госизмене, а с другой — желание отдельных лиц сохранить и приумножить свои активы толкает их на всевозможные договоренности с режимом. В результате большая часть политиков, связанных с олигархом Ахметовым, фактически отказалась от борьбы и де-факто работает в интересах действующего президента. О расколе в пророссийской группировке и «переобувании» отдельных оппозиционеров — в предвыборном материале «Ленты.ру».

Триумф побежденных

В январе этого года политические силы Украины выдвигали своих претендентов на роль президента страны. Предвыборный съезд одной из партий в составе «Оппозиционного блока» — Партии мира и развития — проходил в привычных постмайданных декорациях: в обрамлении желто-синих стягов и с традиционным приветствием Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России ) «Слава Украине! — Героям Слава!» в конце мероприятия.

Стандартный, в общем-то, съезд для современной Украины, если бы не одно «но»: в президенты на нем выдвинулся формально пророссийский политик Александр Вилкул , сделавший карьеру в Партии регионов экс-президента Виктора Януковича и правительстве Николая Азарова . Азаров вслед за бывшим главой государства покинул страну после Евромайдана. На родине его обвиняют в участии в преступной группировке, которая, по версии Генпрокуратуры страны, в течение 2010-2014 годов завладела имуществом «Укрнафты» и «Укргаздобычи» на два миллиарда гривен. В организации группировки обвиняется Янукович.

В 2014 году для тех, кого на Украине с большими или меньшими основаниями считали пророссийскими политиками, способность к «переобуванию в воздухе» стала буквально вопросом выживания. Бегство Януковича, переход из власти в оппозицию, над которой нависал дамоклов меч расследований по обвинению в госизмене, потеря избирателей в Крыму и Донбассе — все это объективно играло против бывших членов Партии регионов и других политиков, выступавших за развитие отношений с Россией.

Почти все они вынуждены были так или иначе находить общий язык с новой властью. Однако то, что начиналось как простое выживание и сохранение хоть каких-то активов в 2014 году, к 2019-му переросло в крепкую дружбу и уверенное политическое и экономическое сотрудничество.

Ярким примером стал некогда главный спонсор Партии регионов, а теперь бизнес-партнер Петра Порошенко , олигарх Ринат Ахметов , а также подконтрольные ему политики — Александр Вилкул и Евгений Мураев.

Кому война, а кому мать родна

Высокое положение самого богатого человека Украины Ахметова перед госпереворотом казалось непоколебимым. За полгода до начала Евромайдана его состояние, сформированное на экономической базе промышленного юго-востока страны, равнялось 21 миллиарду долларов. Ахметов контролировал правящую Партию регионов, и, казалось, его могуществу ничто не угрожало.

К концу революционного 2014-го Ахметов потерял 10 миллиардов долларов, а в начале 2017 года его состояние и вовсе равнялось 3,5 миллиарда (16 процентов от домайданного уровня). По олигарху заметно ударила потеря значительной части «кормовой базы» в Донбассе и общий экономический кризис в стране. Однако он сумел-таки договориться с новой властью.

Благодаря закулисным переговорам появилась, например, формула закупки угля «Роттердам+». В 2016 году Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики утвердила новую методику определения цены на электроэнергию. Теперь работающие на угле украинские ТЭС, 70 процентов которых принадлежит Ахметову, обязаны закупать сырье в его же шахтах по цене угля в порту Роттердама Нидерланды ). К этой стоимости добавляется размер всех логистических затрат на доставку угля с украинских шахт в голландский порт и обратно, хотя фактически он пределов страны не покидает. В результате стоимость электроэнергии для населения выросла почти вдвое, а Ахметов получил возможность зарабатывать порядка миллиарда долларов в год.

Для закупки газа из Европы, который также идет на энергетические предприятия Ахметова, была разработана и утверждена аналогичная формула «Дюссельдорф+». По ней при расчете стоимости топлива для потребителя учитываются все логистические затраты на его транспортировку из хаба в Дюссельдорфе (Германия). И стоит напомнить, что в Европу поставляется российский газ через территорию Украины, то есть Киев закупает это сырье через цепочку поставщиков, в то время как контракт на прямые поставки из России обошелся бы потребителям дешевле. Стоимость тысячи кубометров из-за этого возрастает на треть, на 142 доллара, что приводит к общей переплате украинцев в 1,8 миллиарда долларов в год.

Само собой, в этой ситуации Ахметов, зарабатывающий на «Роттердам+» и «Дюссельдорф+» почти три миллиарда долларов в год, заинтересован в сохранении действующего главы государства. Однако в ноябре-декабре прошлого года, когда и определялись участники президентских выборов, Порошенко возглавлял антирейтинг украинских политиков, и шансы на его переизбрание казались призрачными. Поэтому ему на помощь отправились «друзья» из подконтрольной Ахметову части «Оппозиционного блока».

Сформировавшийся на осколках Партии регионов, он изначально представлял собой объединение двух групп. Промышленников Донбасса, то есть контролирующего их Ахметова, в нем представляли Александр Вилкул и Вадим Новинский , а так называемую газовую группу — Сергей Левочкин Юрий Бойко . Последний и стал главой «Блока», в котором интересы двух групп были представлены 50 на 50.

В переворотном 2014 году они слились в единую оппозиционную парламентскую фракцию, однако со временем пути двух групп разошлись снова. И те, и другие, конечно, время от времени шли на определенные компромиссы с властью ради собственного политического выживания, однако именно «ахметовцы» благодаря своему патрону остались на виду и выступили «официальной оппозицией».

На 9 Мая Вилкул пел песню «День Победы» вместе с ветеранами, а Новинский собирал крестные ходы в защиту православной церкви . Однако в парламенте они же и депутаты из их группы выступали в поддержку «героини Надежды Савченко », тогда еще находившейся в российской тюрьме и не превратившейся из национального кумира в организатора госпереворота на Украине, поддерживали сотрудничество с Международным валютным фондом . И, конечно же, голосовали за нужные власти реформы.

В принципе, такая политика двойных стандартов могла продолжаться бесконечно, если бы на арену не вернулся Виктор Медведчук

Серый кардинал

С июня 2002-го по январь 2005 года Медведчук возглавлял администрацию президента Украины Леонида Кучмы и активно противодействовал грядущему кризису в государстве. После событий, в результате которых к власти пришел президент Виктор Ющенко , политик покинул свой пост и почти 10 лет не участвовал в политических проектах. Однако влиятельным игроком он остался.

Так, Медведчука называют одним из отцов конституционной реформы 2004 года, урезавшей полномочия главы государства в пользу парламента. В 2012-2013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. Кроме того, Медведчук известен дружескими отношениями с Владимиром Путиным — в 2004 году президент России и жена нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана крестили дочь Медведчука в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине» (после госпереворота Киев выслал российского посла, Москва ответила тем же). После начала войны на юго-востоке Медведчук стал инициатором, а после и посредником в мирных переговорах в Минске между официальным Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Он же выступал организатором регулярного обмена пленными, добившись освобождения около 900 человек по обе стороны конфликта.

Поначалу в новой политической реальности Медведчук формально не принадлежал ни к одной из партий и как равноудаленный посредник начал объединять пророссийскую группировку, в которой к лету 2018 года углублялся раскол. Он продвигал свою повестку, в частности реализацию минских договоренностей по Донбассу, нормализацию отношений с Россией и отказ от курса на вступление в НАТО . Эта программа нашла отклик у наиболее рейтинговых политиков юго-востока — Юрия Бойко и Вадима Рабиновича

Идея Медведчука, перекликающаяся с неоднократно озвученными инициативами руководства России, была проста: консолидация всех пророссийских политиков и выдвижение наиболее рейтингового кандидата, которым и стал Бойко. Политик вполне мог выйти во второй тур президентских выборов. Не ради победы: во-первых, это показало бы несогласие миллионов украинцев с курсом действующей власти, а во-вторых, такая громкая заявка о себе помогла бы получить больше мест в парламенте.

Именно крупная оппозиционная фракция, представляющая в Раде юго-восток страны, добилась бы реализации Украиной минского процесса и урегулирования конфликта в Донбассе. Однако такой сценарий не устраивал как Порошенко, выбравшего себе амплуа президента войны, так и его бизнес-партнера Ахметова.

Когда в конце 2018 года стало очевидно, что раскол в пророссийских рядах неминуем, Москва ввела против «ахметовских» политиков санкции. Избиратели юго-востока получили понимание, кого Россия считает своими союзниками, а кого — отступниками. Впрочем, ситуацию это уже не исправило. Вилкул и Мураев отказались от объединения вокруг Бойко и решили идти на выборы по отдельности.

Одновременно «раскольники» начали осваивать новые электоральные ниши и сползли в сторону нынешней идеологии Киева. Вилкул, помимо сакраментального «Слава Украине!», ранее уже высказывался о том, что «подвиг героев Евромайдана будет еще долгие годы вызывать интерес во всем мире».

Его коллега Мураев пошел еще дальше. С началом активной фазы избирательной кампании на его телеканале «НАШ» в прайм-тайм начали регулярно выступать руководители «Нацкорпуса» — партии, созданной на базе добровольческого батальона специального назначения «Азов» в составе МВД

А 14 декабря эфире телеканал «НАШ» Мураев призвал Службу безопасности Украины расследовать деятельность «пятой колонны». Он заявил, что в политику открыто идут партии, лидеры которых прямым рейсом летают в Россию к президенту Владимиру Путину и являются его контактными лицами. Спустя почти два месяца, 5 февраля, против Медведчука было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Все это не пошло на пользу рейтингам «ахметовцев»: за две недели до выборов уровень поддержки Вилкула оценивался в 3,5 процента, а Мураева — и вовсе упал до 2,5 процента после «доноса» на бывшего лидера. С таким уровнем поддержки они не имеют шансов даже на то, чтобы пройти в парламент на осенних выборах в Раду.

Сигналы из Москвы

По всей видимости, русские и пророссийские избиратели Украины не оценили заискивание Вилкула и Мураева перед Киевом, зато вполне ясно поняли для себя смысл российских санкций. Однако другую важную задачу они выполнили — идея Медведчука об объединении всех пророссийских политиков вокруг единого кандидата получила вторую жизнь.

Ограничительными мерами сигналы из Москвы для избирателей не ограничились. За неделю до выборов, 22 марта, состоялся визит Медведчука и Бойко в российскую столицу по их инициативе. В ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером украинские политики обсудили возможность прямых поставок газа на Украину, проблему сохранения транзита российского газа в ЕС через территорию страны после 2019 года и потенциал восстановления экономических отношений между двумя странами.

Таким образом, Россия уже четко обозначила свое желание договариваться по Украине именно с представителями «Оппозиционного блока». Идеальный кандидат на место главного переговорщика уже есть — это Медведчук, все последние годы работавший над связями Киева и Москвы после дипломатического разрыва. В таком контексте его соратники выглядят для простых украинцев людьми, способными дать им желаемое — обеспечение минских договоренностей и мир в родной стране. К России же они в большинстве своем относятся либо нейтрально, либо и вовсе положительно.

Конечно, Бойко, чьи последние рейтинги перед выборами колеблются в пределах 9-11 процентов, не имеет шансов стать президентом Украины. Однако «Оппозиционная платформа — За жизнь» планирует активное участие в грядущих парламентских выборах, а затем и в местных. И вот на них она вполне может претендовать на второе-третье место по итогу выборов в Раду и титул крупнейшей оппозиционной фракции.

Что же касается проектов Ахметова — возможно, после первого тура президентских выборов, в котором его кандидаты будут участвовать с такими провальными рейтингами, в их рядах произойдет переформатирование. А пока же у действующего президента Порошенко стало одним конкурентом меньше, что еще на шаг приблизило его к переизбранию на второй срок.