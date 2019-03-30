Столтенберг назвал истинную причину повышения расходов на оборону в НАТО

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что таким образом НАТО подготавливается к непредвиденному развитию событий.

Европейские страны, которые являются участниками НАТО, повышают расходы на оборону вовсе не потому, что об этом попросил президент США Дональд Трамп , а ради собственных интересов, в том числе — на фоне усиления мощи России . С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг

Он подчеркнул, что таким образом НАТО помогает подготовиться к непредвиденному развитию событий.

«Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах, нам следует опасаться кибератак», — цитирует его журнал Spiegel.

Столтенберг добавил, что, несмотря на разногласия внутри НАТО относительно ряда вопросов, американцы «на 100% привержены Североатлантическому альянсу».

«С тех пор, как Трамп стал президентом, военные расходы НАТО для Европы выросли на 40%», — отметил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине. Он подчеркнул, что надеется на новые ограничения, разработанные совместно с союзниками американской стороны по НАТО.