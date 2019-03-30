Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг назвал истинную причину повышения расходов на оборону в НАТО 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: obias Hase, globallookpress
Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что таким образом НАТО подготавливается к непредвиденному развитию событий.
Европейские страны, которые являются участниками НАТО, повышают расходы на оборону вовсе не потому, что об этом попросил президент США Дональд Трамп, а ради собственных интересов, в том числе — на фоне усиления мощи России. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что таким образом НАТО помогает подготовиться к непредвиденному развитию событий.
«Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах, нам следует опасаться кибератак», — цитирует его журнал Spiegel.
Столтенберг добавил, что, несмотря на разногласия внутри НАТО относительно ряда вопросов, американцы «на 100% привержены Североатлантическому альянсу».
«С тех пор, как Трамп стал президентом, военные расходы НАТО для Европы выросли на 40%», — отметил он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине. Он подчеркнул, что надеется на новые ограничения, разработанные совместно с союзниками американской стороны по НАТО.
ТК «Звезда»: последние новости
Саакашвили рассказал о своей привычке жевать галстук Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына перевезти ядерное оружие в США В ООН оценили ущерб ЕС от антироссийских санкций
Комментарии6
В мире , Армия , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , НАТО , Spiegel , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян избавят от «зарплатного рабства»13
Медведев отреагировал на скандальное дело Абызова58
США решили вернуться к стратегии времен холодной войны50
Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным15
Украинский голодомор признали геноцидом
Видео
Автомат Калашникова проверили в экстремальных условиях
Армия Войска
Путина обеспокоили заявления по Венесуэле
Политика
«Трагикомедия»: два дня до выборов на Украине
Украина В мире
Экипажи «Русских витязей» показали высший пилотаж в Малайзии
Оружие Армия
Поражение Зеленского, или Пять сценариев смуты
Украина Статьи
Звезду сериала «Бедная Настя» обокрали в Москве
Шоу-бизнес Криминал
Галлюциногенное оружие показали в деле
Армия Войска
План «Сирена» отменен: найдено тело сбежавшего солдата
Происшествия
Сексоголизму Борисовой нашлось объяснение
Шоу-бизнес
В Москве введен план «Сирена»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение