Путин отклонил спорный мегапроект
Президент России Владимир Путин предпочитает платную автотрассу Москва — Казань высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Нижний Новгород, рассказали «Коммерсанту» три анонимных собеседника.
План "Сирена" отменен: найдено тело сбежавшего солдата
Военнослужащий Денис Белоусов, сбежавший из 6-й бригады Воздушно-Космических сил в Тверской области, найден мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Китай испугался Запада и ополчился на Россию
Коммерческие банки Гонконга, стремясь минимизировать собственные риски из-за санкций Запада, применяют строгие ограничения в отношении зарубежных компаний, в том числе российских, заявил генконсул России в Гонконге Александр Козлов.
Поражение Зеленского, или Пять сценариев смуты
Выборы на Украине подошли к своей кульминации — в воскресенье определятся два финалиста, один из которых станет президентом Незалежной. Уже сейчас можно уверенно назвать фамилию этого человека, но все же смена власти на Украине редко проходила без боя, а в последний раз и вовсе стоила стране части территории. Удастся ли сейчас пройти без больших потерь и какими могут быть сценарии смуты?
Зарплаты в России будут начислять по-новому
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, согласно которым сотрудники самостоятельно смогут выбирать кредитную организацию для перечисления заработанной платы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Путина обеспокоили заявления по Венесуэле
Президент РФ Владимир Путин выразил «крайнюю обеспокоенность» из-за планов некоторых стран продолжить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Кадыров заставил сдаться сбежавшего водителя
Виновник смертельного ДТП в Москве прислушался к Рамзану Кадырову и сдался, рассказал сам глава Чечни в своем телеграме.
Украина укрепила границу с Крымом
Пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе с Крымом. Об этом начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил изданию УНН.
Британская рок‐группа погибла в автокатастрофе
Ливерпульская группа Her's состояла из двух человек — Стивена Фитцпатрика и Одуна Лаадинга. Свой дебютный альбом музыканты выпустили в 2017 году, а в марте 2019-го отправились в турне по Северной Америке.
В деградации фигурного катания обвинили Плющенко
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что из-за долгого лидерства Евгения Плющенко других российских фигуристов «придерживали», поэтому сейчас они терпят неудачи на международных соревнованиях. Об этом она рассказала «Советскому спорту».