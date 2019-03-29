Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit

Принятие сделки означало бы, что у депутатов было бы время до 22 мая, чтобы согласовать все остающиеся вопросы, связанные с "разводом" с ЕС, а Великобритания покинула бы европейское сообщество в упорядоченной форме менее чем через два месяца.

Нынешний исход голосования означает, что риск "жесткого" Brexit, то есть без сделки вовсе, возрастает.

Ранее Евросоюз предупредил, что, если британские депутаты не одобрят сделку на этой неделе, то страна покинет ЕС 12 апреля. Еще одна возможность — участие Великобритании в выборах в Европейский парламент и в результате — продление переговоров до конца текущего года или еще дальше.

Британский парламент 1 апреля продолжит искать альтернативы Brexit, заявила Мэй после того, как депутаты вновь отвергли сделку по Brexit.