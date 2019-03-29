Момент истины: все самое важное о выборах президента Украины

Считанные дни остаются до выборов президента Украины . Местные СМИ добела накаляют обстановку, которая стороннему наблюдателю кажется трагикомедией: действующий президент страны, входящий в первую десятку украинского списка «Форбс», объявляет «деолигархизацию» своей ключевой позицией, в то время как безусловным фаворитом симпатий электората оказывается комедиант и шоумен Владимир Зеленский

Под занавес избирательной кампании в Киев публично «прибыли» сотрудники ЦРУ для наблюдения за президентской гонкой: замгоссекретаря США Дэвид Гейл заверил кандидатов, что США поддерживают исключительно народ Украины и демократический процесс, а не какого-то конкретного кандидата. Тем временем украинские эксперты утверждают, что без американского сопровождения выборы попросту бы не состоялись. «Ридус» выяснил, что происходит у соседей в канун выборов нового главы.

Кричащие рейтинги

Наибольшей популярностью среди украинцев пользуется кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский. Триумф комика фиксируют сразу несколько социологических центров, включая КМИС, Центр Разумкова, «Рейтинг», Центр «Социальный мониторинг», УИСИ СОЦИС и GFK Ukraine.

Ридус

По украинскому избирательному законодательству, если ни один кандидат не получил необходимой поддержки в первом туре голосования, то через три недели после первого тура назначат второй: в этом случае бороться за голоса украинцев будет всего пара кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По мнению подавляющего большинства украинских и российских экспертов, именно так и произойдет. При этом, судя по рейтингам, ничего хорошего действующему президенту Украины Петру Порошенко второй тур не сулит:

Ридус

Драма второго тура

Нет никаких сомнений в том, что действующий президент Украины выйдет во второй тур, пусть и под вторым номером. Однако ряд факторов, присущих второму туру президентской гонки, сыграет ему только на руку. Об этом в интервью порталу СНЕГ.TV заявил эксперт Научного центра евразийской интеграции Александр Александровский

Уже во втором туре [Порошенко] придется догонять Зеленского, но как показывает практика, явка во втором туре несколько ниже, чем в первом (что играет против кандидата, не обладающего админресурсом), и существует возможность манипуляции общественным сознанием. Пиарщики Порошенко будут акцентировать внимание на отсутствии политического опыта у Зеленского. Следовательно, и результат Зеленского за счет этого незначительно снизят, а результат Порошенко поднимут, и тем самым обеспечат победу,

— убежден эксперт.

© Zuma\TASS

При этом политолог убежден, что до ставшей классикой украинской забавы «майданить» дело не дойдет:

Готовы ли Зеленский или та же Тимошенко отстаивать свою правоту методами уличной демократии? Я думаю, что нет. К тому же, второй тур пройдет уже во второй половине апреля, а это традиционное время дачников и огородников. Поэтому «майданить» будет некому, большинство украинцев займутся весенними посевными работами, — считает Александровский.

С этим мнением в корне не согласен украинский политолог Тарас Березовец: он полагает, что наибольшие шансы встретиться во втором туре открываются для Порошенко и Юлии Тимошенко . По мнению Березовца, первое место в рейтингах сыграет злую шутку с Зеленским, так как «не мобилизирует, а расхолаживает его группу поддержки».

В то же время, его основные оппоненты — Порошенко и Тимошенко — имеют не только намного более широкое поле для маневра, но и самое главное, глубокоэшелонированные партийные структуры, ядерную структуру сторонников и понятную их избирателю политическую повестку. Это именно тот случай, когда класс бьет талант, — полагает Березовец.

Ридус

Кандидат для пророссийского электората

На Украине созданы условия, в которых пророссийский электорат попросту не может найти своего кандидата в бюллетене. По словам луцкого коммуниста Михаила Кононовича, украинские власти сделали все, чтобы «вымыть» таких кандидатов с украинской политической арены.

Они не позволяют голосовать людям на Донбассе, временно перемещенным лицам — это около двух миллионов человек: Луганск и Донецк «вылетел» полностью. А на кого остается опираться? На Харьков, Одессу, Херсон и Николаев — вот и все. Получается, от всего юго-востока осталось три-четыре области. Этих ресурсов недостаточно для политического марш-броска,

— отметил Кононович в беседе с «Ридусом».

«Украинская власть запретила голосовать в России, запретила голосовать временно перемещенным лицам, — и усложнила процедуру получения права голоса тем, кто находится на заработках в самой Украине. Таким образом, весь пророссийский электорат был искусственно «вымыт» тем или иным манипулятивным путем», — констатирует Кононович.

За Бойко сейчас реально готова голосовать треть электората Украины, это железобетонно, но в цифровом выражении по итогам подсчета бюллетеней это не отобразится, он наберет максимум семь процентов. Больше ему не дадут — «вымыли» его электорат.

EPA\TASS

Куда делась оппозиция

По словам Михаила Кононовича, блеклые электоральные кампании Юрия Бойко, Евгения Мураева и Александра Вилкула по определению не могли быть убедительными для украинского электората: «Когда они избирались в парламент до переворота 2014-го года, голосовал Донбасс и Крым. По большому счету, кого они могут представлять, если от Украины Крым и Донбасс ушли — это были самые главные электоральные твердыни».

Пророссийские силы — я бы их назвал адекватными силами, это будет более правдоподобно — к сожалению, распорошились, развалились. Вилкул, Мураев, Бойко, Соловьев, Симоненко, которого вообще не допустили к выборам, — если бы все они объединились, у нас был бы хоть какой-то шанс. К сожалению, этого не произошло. Это лишний раз доказывает, что Украина находится под протекцией Соединенных Штатов. А США, по крайней мере, на данном этапе, сделают все, чтобы не допустить такого объединения, — отметил Кононович.

С этой точкой зрения согласен и украинский политик Олег Царев . В беседе с «Ридусом» он назвал трагедией тот факт, что его бывшие коллеги не смогли договориться между собой: «Бойко, Вилкул, Фирташ, Ринат Ахметов — бизнес-конфликт повлиял на политику — это очень плохо, это трагедия. Из-за этого пророссийски настроенный электорат выбирает Зеленского, человека, который раньше не был в политике».

Если бы Бойко и Вилкул объединились, позабыв о личных амбициях, у них был бы серьезный шанс попасть во второй тур. Наверное, они бы не выиграли: когда не голосует Крым и Донбасс, набрать голосов для победы было бы сложно. Но стать второй по значимости политической силой на Украине они смогли бы. Однако мы наблюдаем ситуацию, в которой пророссийские избиратели переходят к Зеленскому. Он только кажется пророссийским, у него сидят американцы в офисе, курируют его избирательную кампанию,

— подчеркнул Царев.

«К сожалению, сейчас можно сказать, что кто бы не выиграл на выборах президента Украины, на самом деле выиграют Соединенные Штаты: любой из представленных кандидатов, который сегодня имеет шанс выиграть выборы, будет ориентироваться на США», — подытожил Царев.