Президент Чехии признал воссоединение Крыма и России свершившимся фактом

Он напомнил, как предлагал Киеву попытаться договориться с Москвой о получении «финансовой или натуральной» компенсации за Крым , передает ТАСС со ссылкой на «Баррандов».

Земан выразил сожаление в связи с тем, что его идею отвергли обе стороны. По его словам, «компенсация Украине хотя бы немного помогла», ведь Россия не отдаст Украине Крым.

Земан рекомендовал будущему президенту Украины «главное внимание в своей работе уделять не внешней, а внутренней политике».

Он отметил, что Украина «является одной из беднейших стран Европы» и «раздираема гражданской войной». Как заявил президент Чехии, требуется «успокоить ситуацию».

Украинский лидер должен будет разобраться с противоборством олигархов и сформировавшихся вокруг них кланов, сказал Земан.