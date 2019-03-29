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Президент Чехии признал воссоединение Крыма и России свершившимся фактом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Он напомнил, как предлагал Киеву попытаться договориться с Москвой о получении «финансовой или натуральной» компенсации за Крым, передает ТАСС со ссылкой на «Баррандов».
Земан выразил сожаление в связи с тем, что его идею отвергли обе стороны. По его словам, «компенсация Украине хотя бы немного помогла», ведь Россия не отдаст Украине Крым.
Земан рекомендовал будущему президенту Украины «главное внимание в своей работе уделять не внешней, а внутренней политике».
Он отметил, что Украина «является одной из беднейших стран Европы» и «раздираема гражданской войной». Как заявил президент Чехии, требуется «успокоить ситуацию».
Украинский лидер должен будет разобраться с противоборством олигархов и сформировавшихся вокруг них кланов, сказал Земан.
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В мире , Политика , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Чехия
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