Коломойский: Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе, русские там ни при чем

Он также подчеркнул, что вина за произошедшее лежит не на Москве

"И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали", — отметил Коломойский.

По его словам, украинская сторона сама создала провокационную ситуацию, в результате которой моряки попали в плен.

Ранее сообщалось, что Коломойский попал в базу "Миротворца".

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.