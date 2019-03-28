Впервые за восемь лет: глава Эстонии посетит Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву , чтобы принять участие в церемонии открытия здания посольства Эстонской Республики после его реставрации. Возможно, это мероприятие станет единственным в программе визита, поскольку в настоящее время никаких двусторонних встреч на высшем уровне не согласовано. Ранее Кальюлайд заявляла, что готова посетить Россию лишь после того, как будет ратифицирован двусторонний договор о госгранице.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Россию 18 апреля, сообщается на сайте главы государства. Отмечается, что это первый визит эстонского президента в РФ за последние восемь лет. Кальюлайд прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства страны.

«В Москве действует исторически первое зарубежное представительство нашего государства, и сегодня это одно из самых больших и наиболее важных двусторонних посольств Эстонии», — рассказал советник президента по внешней политике Лаури Куузинг.

Во время своего визита президент отметит заслуги людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики, отстаивая интересы Эстонии и права граждан страны».

Эстонская сторона уже проинформировала МИД РФ о намерениях президента, сказал Куузинг. В настоящее время никаких двусторонних встреч политиков не согласовано.

Не исключено, что программа визита президента Эстонии будет ограничена лишь участием в церемонии открытия здания дипмиссии.

В последний раз эстонский лидер посещал Россию в 2011 году. Тогда Томас Хендрик Ильвес прибыл в Санкт-Петербург, чтобы присутствовать на освящении церкви святого Яана.

В мае прошлого года Кальюлайд заявляла в интервью «Радио 4», что приедет в Москву только после ратификации эстонско-российского договора о границе.

«Если наш пограничный договор будет ратифицирован, я, безусловно, готова ехать в Москву и благодарить за это», — сказала она.

На вопрос журналиста о том, готова ли она к встрече с российским президентом в этом случае, Кальюлайд ответила положительно.

«Естественно. Процесс ратификации ведь не пройдет без его участия», — пояснила эстонский президент.

При этом она выразила уверенность в том, что рано или поздно договор будет ратифицирован. Кальюлайд тогда также высказала мнение, что Россия является непредсказуемым восточным соседом Эстонии.

Так, она обвинила Москву в использовании химического оружия на территории страны-члена НАТО , имея в виду отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. По словам политика, с Россией «сложно прямо и честно говорить», однако это не означает, что от диалога следует отказаться.

«Мы по-прежнему ждем в гости туристов из России. На мой взгляд, очень важно общаться с народом России, поддерживать гражданское общество настолько активно, насколько это возможно», — сказала она.

Так, между странами существуют «замечательные контакты» в сфере культуры, в том числе обмен студентами и 29 трансграничных проектов с участием России и стран Балтии, напомнила Кальюлайд.

«Просто нас расстраивает то направление политического развития, которое выбрала Россия. И даже сотрудничая в некоторых областях, мы не должны забывать об этом», — пояснила она.

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров, однако Таллин попытался в одностороннем порядке внести в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского (Юрьевского) мирного договора 1920 года, согласно которому Эстонии отошли российские Принаровье с Причудьем и Печерский район Псковской области.

В Москве это восприняли как попытку в будущем предъявить территориальные притязания и отозвали российские подписи под договором.

Соглашение было подписано во второй раз по инициативе эстонской стороны министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Урмасом Паэтом в Москве 18 февраля 2014 года. При этом в текст были внесены два существенных дополнения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, и договоренности касаются только решения пограничных вопросов.