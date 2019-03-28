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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад

У Путина появились лошадь и собака

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган.

Россию могут исключить из Совета Европы

Россию могут исключить из Совета Европы, или она может покинуть его сама, заявил заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Илья Субботин.

Взрывы в московском метро: задержан член банды

В Дагестане задержан предполагаемый соучастник двойного теракта в московском метро, произошедшем на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».

Названа причина крушения малайзийского «Боинга»

Источник, знакомый с расследованием, рассказал, что могло стало главной причиной крушения «Боинга» Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года.

НАСА попросило отложить запуск «Союза» к МКС

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» могут перенести по просьбе НАСА.

«Новое оружие России затянет петлю на нашей шее»

В связи с тем, что договоры по ограничению ядерных вооружений заканчиваются, Россия фокусируется на гиперзвуковом оружии, которое может «затянуть петлю» на нынешней обороне США.

Миллионами Началовой займется Верховный суд

Певица Юлия Началова не задолжала 20 миллионов рублей бывшему возлюбленному — хоккеисту Александру Фролову.

Появилось видео катания Путина и Жээнбекова на Aurus

Президент России Владимир Путин прокатил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова на российском лимузине Aurus.

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.

Россияне пожаловались на экономику страны

Более половины россиян (68 процентов) выразили уверенность, что в России произошел экономический кризис.

Пятая часть россиян работает неизвестно где

Каждый пятый работающий россиянин занят в неформальном секторе. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.
Комментарии6
В мире , Кыргызстан
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