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СМИ: Трамп призвал Ким Чен Ына передать США ядерное оружие 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп во время саммита в Ханое вручил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну документ, который содержал призыв передать США ядерное оружие и топливо для бомб, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
Как заявляет агентство со ссылкой на осведомленный источник, Трамп передал документ на корейском и английском языках 28 февраля в отеле Метрополь в Ханое.
Второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры лидеров двух стран завершились без подписания каких-либо документов. Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошел на уступки в "другой сфере".
После окончания прошедшего в Ханое саммита с президентом США Ким Чен Ын остался во Вьетнаме для проведения "официального дружественного визита".
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В мире , Чен Ким , Дональд Трамп , Reuters , КНДР , США , Ханой
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