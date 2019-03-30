СМИ: Трамп призвал Ким Чен Ына передать США ядерное оружие

Как заявляет агентство со ссылкой на осведомленный источник, Трамп передал документ на корейском и английском языках 28 февраля в отеле Метрополь в Ханое.

Второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры лидеров двух стран завершились без подписания каких-либо документов. Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошел на уступки в "другой сфере".

После окончания прошедшего в Ханое саммита с президентом США Ким Чен Ын остался во Вьетнаме для проведения "официального дружественного визита".