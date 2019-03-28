У Зеленского нашли виллу в Италии

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Зеленский не задекларировал виллу в Италии, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 27 минут назад
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский владеет 15-комнатной виллой на побережье итальянского курорта, которая не упоминается в его декларации, говорится в расследовании независимого агентства журналистских расследований "Следствие. Инфо".
По данным журналистов, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso SRL, задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него итальянская фирма заплатила 3,8 миллиона евро.
Посещает ли Зеленский тосканскую виллу, неизвестно. В его Instagram есть лишь одно фото из неизвестного итальянского городка, датированное 9 августа 2017 года, но понять, какой именно это город, невозможно.
Согласно расследованию, городок Форте-дей-Марми расположен в регионе Тоскана, на побережье Тирренского моря в 90 километрах от Флоренции. Этот городок облюбовали российские богачи — здесь отдыхают олигархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи покойного президента РФ Бориса Ельцина.
При этом указывается, что журналисты спросили у Зеленского, почему эта недвижимость не упоминается в декларации кандидата, но получили лаконичный ответ: "Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины".
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В мире , Видео , Украина , Олег Дерипаска , Владимир Зеленский , Борис Ельцин , Роман Абрамович , Италия
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