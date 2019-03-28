У Зеленского нашли виллу в Италии

Зеленский не задекларировал виллу в Италии, пишут СМИ

Кандидат в президенты Украины , шоумен Владимир Зеленский владеет 15-комнатной виллой на побережье итальянского курорта, которая не упоминается в его декларации, говорится в расследовании независимого агентства журналистских расследований "Следствие. Инфо".

По данным журналистов, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso SRL, задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него итальянская фирма заплатила 3,8 миллиона евро.

Посещает ли Зеленский тосканскую виллу, неизвестно. В его Instagram есть лишь одно фото из неизвестного итальянского городка, датированное 9 августа 2017 года, но понять, какой именно это город, невозможно.

При этом указывается, что журналисты спросили у Зеленского, почему эта недвижимость не упоминается в декларации кандидата, но получили лаконичный ответ: "Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины".