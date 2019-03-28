Лукашенко пригрозил военным положением

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Лукашенко пригрозил аграриям военным положением из-за коровьего «Освенцима» 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал кадровые перестановки и отставки в правительстве, начавшиеся после посещения им агрохолдинга «Купаловское». Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.
«Должна быть железная дисциплина. Поэтому я поручил главе администрации и председателю Комитета госконтроля перевести на военное положение подобные хозяйства. И я не боюсь открыто об этом говорить. Это я говорю для всех вас», — заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что «по следам этих разборок» его жесткие меры начали трактовать превратно и «смещать акценты». По его словам, причина кадровых решений и увольнений высокопоставленных чиновников — неудовлетворительное состояние сельскохозяйственной отрасли Могилевской области, которая «плетется в хвосте развития всей страны», что объясняется безответственностью должностных лиц.
«Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы. И эти коровы не должны около пяти тысяч килограммов молока давать в год. Нет, это тоже неплохой удой, но не для этих коров», — подчеркнул он.
«Технология содержания отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь — в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома. Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда. Свезли туда самое породистое стадо. Оказывается, у них соломы не хватило», — посетовал президент.
26 марта Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское». Условия содержания коров он назвал «Освенцимом», а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Глава государства поручил подготовить список ответственных за нынешнее состояние агрохолдинга, а в случае необходимости — возбудить уголовные дела.
«Всех под нож, всех до единого», — прокомментировал Лукашенко.
Позже стало известно, что белорусский президент отправил в отставку губернатора области Владимира Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева. Помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков оказался понижен в должности и теперь возглавляет Шкловский район, где и находится «Купаловское». Вслед за ними в отставку отправились заместитель премьер-министра Михаил Русый и министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.
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В мире , Видео , Михаил Русый , Александр Лукашенко
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