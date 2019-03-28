ЧВК из Украины нашли в Сирии

Сирии появилась частная военная компания (ЧВК) из Украины . Об этом говорится в расследовании группы Conflict Intelligence Team (CIT).

По ее информации, ЧВК «Вега» работает на сирийской территории с лета 2018 года. Она помогает тренировать бойцов проправительственной палестинской бригады «Лива аль-Кудс». CIT отмечает, что это удалось выяснить после публикации в январе 2019-го в сети фотографий военных инструкторов с нашивками Vegacy Strategic Services Ltd.

Как сообщается, изначально компания была создана в 2011 году в украинском городе Николаеве как Vega Strategic Services. Ее основали бывшие участники элитных и специальных подразделений России и Украины. Компания обеспечивала безопасность фирм и частных лиц, охраняла морские суда.

Указывается, что в 2012-м ее перерегистрировали на Кипре уже как Vegacy, а в мае 2018-го ликвидировали. На тот момент владельцем 50 процентов акций компании был украинец Анатолий Смолин.

CIT пишет, что сооснователем был другой гражданин Украины Анатолий Кебкало. Он рассказывал, что идея создания «Веги» основывалась на желании представить на международном рынке первую украинскую ЧВК. При этом после 2012-го мужчина в совместных проектах со Смолиным не участвовал.

Кто сейчас является владельцем компании, не уточняется. Группа также пишет, что связанные с «Вегой» структуры работали на Кипре и Украине, а также в России — в Москве и Иркутске, Сирии, Великобритании, Германии и Таиланде.