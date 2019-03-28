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Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата 

Lenta.ru 1 час назад
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот. Об этом говорится на сайте организации.
Он подчеркнул, что Голаны всегда принадлежали и будут принадлежать Сирии. По словам постпреда, действия Вашингтона — «попытка манипулировать историей, географией и самой совестью человечества».
Джаафари также заявил, что оккупация Израилем Голан — это реальная угроза международному миру и безопасности. Дамаск, отметил он, оставляет за собой право решить вопрос силовыми методами.
США объявили о признании территории израильской 25 марта. Против решения Вашингтона высказались Сирия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия, Польша, Китай и Россия. В российском МИД подчеркнули, что принадлежность Голан Сирии подтверждается резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. В Дамаске пообещали вернуть Голанские высоты под свой контроль любыми возможными способами.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.
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В мире , Видео , МИД , Совбез ООН , ООН , Израиль , Сирия , США
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