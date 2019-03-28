НАСА попросило отложить запуск «Союза» к МКС

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» могут перенести по просьбе НАСА , сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

НАСА попросило Россию перенести на 20 июля пуск с Байконура , намеченный на 6 июля, передает РИА «Новости».

Корабль должен вернуться на Землю 18 декабря, но американцы также просят продлить полет «с декабря 2019 года до февраля 2020 года».

НАСА рассчитывает таким образом обеспечить присутствие на МКС до февраля не одного, а трех астронавтов. Эта мера предосторожности нужна на случай проблем с испытаниями американских пилотируемых кораблей.