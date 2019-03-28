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НАСА попросило отложить запуск «Союза» к МКС 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» могут перенести по просьбе НАСА, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
НАСА попросило Россию перенести на 20 июля пуск с Байконура, намеченный на 6 июля, передает РИА «Новости».
Корабль должен вернуться на Землю 18 декабря, но американцы также просят продлить полет «с декабря 2019 года до февраля 2020 года».
В экипаж войдут россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.
НАСА рассчитывает таким образом обеспечить присутствие на МКС до февраля не одного, а трех астронавтов. Эта мера предосторожности нужна на случай проблем с испытаниями американских пилотируемых кораблей.
С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только «Союзы», которые доставляют всех членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.
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В мире , Видео , Наука и техника , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Boeing , SpaceX , NASA , РИА Новости , Байконур
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