Украина заподозрила Россию в попытке купить голоса за еду

Служба внешней разведки Украины (СВР) раскрыла методы, с помощью которых Россия хочет повлиять на результаты выборов президента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в СВР, российские спецслужбы хотят собрать паспортные данные погибших или пропавших без вести людей, которые проживали на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы использовать их для голосования под видом украинских граждан.

«За согласие проголосовать на выборах по поддельному паспорту так называемые спецслужбы "ДНР" и "ЛНР" предлагают жителям региона денежное вознаграждение и продуктовые наборы», — указано в сообщении.

Также в СВР предполагают, что Россия может организовать паломничество к киевским святыням, отправив под видом верующих сотрудников спецслужб и «боевиков православного толка», которые будут использовать религиозный фактор для дестабилизации ситуации на Украине.

По данным украинской разведки, российские спецслужбы также намерены обеспечить «правильное» голосование трудовых мигрантов из Украины, которые работают в Белоруссии и Казахстане. СВР отметила, что для таких граждан характерна «политическая апатия».

В ведомстве сообщили, что Россия планирует усилить информационные атаки в медиапространстве Украины, использовать сеть ботов и троллей для влияния на электорат, а также взламывать аккаунты кандидатов на пост президента страны и информационные ресурсы органов власти.

26 марта действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия подготовила план по срыву президентских выборов на Украине. По его мнению, Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в стране и обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов. Порошенко не уточнил, о каких именно кандидатах идет речь.